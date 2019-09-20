Трамвай разрезал мужчину в центре Улан-Удэ
В центре Улан-Удэ около пяти часов вечера 20 сентября произошло страшное ДТП. На улице Балтахинова трамвай на глазах у прохожих насмерть сбил мужчину. Судя по фотографиям, сначала был удар такой силы, что на вагоне разбилось переднее стекло. Затем, по всей видимости, колеса проехали по сибиряку.
На место съехались медики и дорожные полицейские.
- Личность погибшего устанавливается, - рассказали "Комсомолке" в группе по пропаганде УГИБДД МВД по Республике Бурятия. - На вид ему около 50 лет, азиатская внешность.
Бросился ли человек под трамвай или это трагическая случайность, пока неизвестно. В обстоятельствах этого жуткого ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Подробности выяснятся позже.
Личность погибшего под колесами трамвая устанавливается. Фото: группа по пропаганде УГИБДД МВД по Республике Бурятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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