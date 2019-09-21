2019-09-21T07:46:46+03:00
Общество

Иркутянин догнал и скрутил грабителя, укравшего у женщины с ребенком смартфон

Станислав Стеценко удерживал нападавшего, пока не приехала полиция
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Иркутянин догнал и скрутил грабителя, укравшего у женщины с ребенком смартфон.Иркутянин догнал и скрутил грабителя, укравшего у женщины с ребенком смартфон.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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-Стой, отдай телефон!

Куда там! Женщине, которая пришла в детский сад за своей младшей дочерью, оставалось только сокрушаться. Преступник вытащил у нее из кармана мобильник, пока сама она поправляла девочке волосы и отвлеклась. Грабителя со смартфоном в руках ей было точно не догнать.

-Зато я догоню, - так, наверное, подумал проходивший мимо Станислав Стеценко. И бросился в погоню. Спортивный, тренированный парень быстро "достал" довольно хилого грабителя, скрутил его и передал из рук в руки подъехавшим полицейским.

Так оказался в участке 38–летний уроженец Чунского района, который уже не раз до этого "попадал в поле зрения правоохранительных органов" за грабежи и разбои в Иркутской области и Красноярском крае. Теперь ему предстоит ответить за грабеж. А чтобы подозреваемый не сбежал, полиция обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

По материалам ГУ МВД по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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