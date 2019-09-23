2019-09-23T06:06:40+03:00
Происшествия

Голый мужчина ночью прогулялся по Иркутску

Очевидцы говорят, что он звал на помощь [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Голый иркутянин ночью гулял по микрорайону Первомайский. Фото: "Инцидент | Иркутск".Голый иркутянин ночью гулял по микрорайону Первомайский. Фото: "Инцидент | Иркутск".
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Каких только странностей не случается по ночам. Вот, например, в микрорайоне Первомайский недавно жителей перепугали жуткие крики: "Простите, помогите!". Кричал мужчина. Горожане взволновались - а вдруг на прохожего кто-то напал?

Но когда местные жители его увидели, то поразились еще больше - он разгуливал по улице в чем мать родила! Сидел на траве, ходил по дороге и голосил. Конечно, очевидцы тут же вызвали полицейских. Ну а фотографии выложили в соцсетях, на всеобщее обсуждение.

- Видимо с ним что-то не в порядке, - пишут иркутяне в комментариях к снимкам. - Недавно пробегал ночью голый и орал: "Спасите, помогите, убивают".

Возможно, мужчина попросту был пьян. Чем закончилась его прогулка голышом, неизвестно. Скорее всего, его отправили домой.

Голый мужчина кричал и звал на помощь. Фото: "Инцидент | Иркутск".

Голый мужчина кричал и звал на помощь. Фото: "Инцидент | Иркутск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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