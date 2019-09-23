Прилегли отдохнуть: дворники убрались и решили подремать на газоне в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-23T14:28:20+03:00

Прилегли отдохнуть: дворники навели чистоту и решили подремать на газоне в Иркутске. Фото: "Инцидент | Иркутск".

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"Дворников чаще ругают, чем хвалят, а труд-то их не из легких", - рассуждают иркутяне в соцсетях. Задуматься о тяжкой доле этих работников горожан заставила забавная фотография. На ней - идеально убранный газон, без единой бумажки или листочка. А нем прилегли отдохнуть двое дворников! Один из мужчин крепко зажал ногами лопаты - видимо, чтобы никто не украл рабочий инвентарь, пока они с товарищем сладко дремлют после труда.

"Обед, сончас" - шутят пользователи интернета в комментариях к снимку. - "Отдыхать тоже надо!"

Ну а кто-то из иркутян даже припомнил пословицу в тему: "Сделал дело - гуляй смело! Самое главное, что вокруг них - чистота".

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ИСТОЧНИК KP.RU