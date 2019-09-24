2019-09-24T16:10:30+03:00
Происшествия

ДТП в Ангарске: иномарка перевернулась на тротуаре, пассажирка погибла

Автомобиль зацепил двоих пешеходов, они получили травмы [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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ДТП в Ангарске: иномарка перевернулась на тротуаре, пассажирка погиблаДТП в Ангарске: иномарка перевернулась на тротуаре, пассажирка погиблаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Вечером 24 сентября в Ангарске случилась страшная авария. Иномарка «Субару Легаси» на полной скорости вылетела на тротуар на улице Алешина и перевернулась, сбив двоих пешеходов.

- По предварительной информации, 29-летний водитель машины разогнался и не справился с управлением, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В итоге девушка-пассажир погибла на месте. Пешеходы с различными травмами попали в больницу.

Судя по фото с места аварии, удар был очень сильный - машина вся искорежена. В соцсетях ангарчане обсуждают трагедию. Они пишут, что "место там какое-то невезучее, все время ДТП". Кто-то из очевидцев утверждает в интернете, что иномарка пошла на обгон.

В Ангарске перевернулся автомобиль, один человек погиб, двое ранены.Видео: ДТП 38RUS Иркутск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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