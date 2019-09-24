СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-24T16:10:30+03:00

ДТП в Ангарске: иномарка перевернулась на тротуаре, пассажирка погибла Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Вечером 24 сентября в Ангарске случилась страшная авария. Иномарка «Субару Легаси» на полной скорости вылетела на тротуар на улице Алешина и перевернулась, сбив двоих пешеходов.

- По предварительной информации, 29-летний водитель машины разогнался и не справился с управлением, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В итоге девушка-пассажир погибла на месте. Пешеходы с различными травмами попали в больницу.

Судя по фото с места аварии, удар был очень сильный - машина вся искорежена. В соцсетях ангарчане обсуждают трагедию. Они пишут, что "место там какое-то невезучее, все время ДТП". Кто-то из очевидцев утверждает в интернете, что иномарка пошла на обгон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/733920" frameborder="0"></iframe> В Ангарске перевернулся автомобиль, один человек погиб, двое ранены.Видео: ДТП 38RUS Иркутск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске пьяный водитель врезался в несколько патрульных автомобилей

В результате пострадали 10 человек, в том числе и сотрудники полиции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU