СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-26T07:03:22+03:00

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Отпуск на Байкале начался для жителя Японии с посещения иркутского полицейского участка вместе с гидом. Но сделал он это совсем не для того, чтобы познакомиться с особенностями работы российских служителей закона - просто у туриста прямо посреди улицы украли дорогой телефон. Перед тем, как отправиться к берегам священного озера иностранец решил прогуляться по улицам Иркутска, но там его ждал совсем не теплый прием.

- Турист прогуливался по набережной Ангары, как вдруг к нему подошел молодой человек, который жестами попросил у японца телефон, чтобы позвонить, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Иностранец, не заметив подвоха, отдал ему телефон, после чего вор схватил гаджет и сразу же убежал.

Японец, который даже не предполагал, что его могут так просто ограбить, написал заявление о краже. Ориентировку с приметами преступника быстро разослали всем патрульным экипажам, и им удалось быстро найти вора. Им оказался 21-летний ангарчанин, который ранее уже совершал подобные преступления. На него уже завели уголовное дело, а смартфон вернули счастливому иностранцу, который, поблагодарив полицейских, сразу же отправился на Байкал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/734239" frameborder="0"></iframe> В Иркутске полицейские раскрыли кражу телефона у гражданина Японии.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU