2019-09-26T08:03:27+03:00
Общество

Жительницу Шелехова осудили за махинации с материнским капиталом

Она совершила фальшивую сделку по покупке дома и получила более 400 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Жительницу Шелехова осудили за махинации с материнским капиталомЖительницу Шелехова осудили за махинации с материнским капиталомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Шелеховчанка попыталась незаконным способом заработать деньги с помощью махинаций с материнским капиталом, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области. Все началось с того, что в 2017 году она вполне законно получила материнский капитал в размере более 450 тысяч рублей и единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. Эти деньги можно было потратить на улучшение жилищных условий семьи, но женщина решила присвоить их себе.

- Она провела фальшивую сделку по купле-продаже дома, предоставила поддельные документы о покупке в пенсионный фонд и получила желанную сумму денег, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Однако обман вскрылся, и шелеховчанке пришлось отвечать за свой поступок перед судом. Ей уже вынесли обвинительный приговор и приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть украденные 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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