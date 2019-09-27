2019-09-27T06:07:46+03:00
Происшествия

Мошенники украли со счета пенсионерки около 60 тысяч рублей

Женщина сама назвала аферистам номер карты и все секретные коды
Анна ПОПОВА
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Мошенники украли со счета пенсионерки около 60 тысяч рублейМошенники украли со счета пенсионерки около 60 тысяч рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Несмотря на многочисленные предупреждения от полицейских о том, что никому нельзя сообщать данные своей банковской карты, доверчивые жители Иркутской области по-прежнему продолжают это делать. А ведь под маской доброжелателей могут скрываться мошенники. Так очередной жертвой аферистов стала 65-летняя пенсионерка из Братска. Накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

- Лжебанкир сообщил, что со счета женщины кто-то пытается украсть деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он уверил пенсионерку, что это можно предотвратить, сообщив ему все данные своей банковской карты, включая секретные коды.

Братчанка испугалась, что потеряет все свои деньги, поэтому поверила мошеннику и назвала ему все данные своей карты. После того как "сотрудник банка" получил от пенсионерки всю нужную информацию, он завершил разговор, а сразу после этого со счета женщины пропали 58 тысяч рублей. Пенсионерка поняла, что банкир на другом конце провода на самом деле был аферистом, и тут же пошла писать заявление в полицию. Оперативники уже устанавливают личность обманщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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