2019-09-27T07:09:16+03:00
Происшествия

Главаря банды "черных лесорубов" заключили под стражу в Осинском районе

Он и его сообщники нанесли лесному фонду региона ущерб в размере 130 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Главаря банды черных лесорубов заключили под стражу в Осинском районеГлаваря банды черных лесорубов заключили под стражу в Осинском районеФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Осинском районе заключили под стражу главаря банды "черных лесорубов", - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Несколько дней назад полицейские задержали двух мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса в Обусинском лесничестве.

- На момент задержания они успели срубить 16 лиственниц объемом 23 кубических метра, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Это нанесло лесному фонду региона ущерб в размере более 130 тысяч рублей.

На данный момент полицейские выясняют, причастны ли эти "черные лесорубы" и к другим незаконным вырубкам, которые происходили в Осинском районе. А пока районный суд приговорил главаря банды к заключению под стражу до 21 ноября 2019 года. Но, если следователи выяснят, что его группировка занималась и другими нелегальными лесозаготовками, то его ждет новое разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улан-удэнец заплатил штраф за преступление, которое совершил в детстве
Мошенники украли со счета пенсионерки около 60 тысяч рублей
Подробности пожара на Трактовой в Иркутске: горел железобетонный склад
Предполагаемый виновник ДТП в Ангарске, в котором погибли пассажирка и пешеходы, заключен под стражу
Пожар на Трактовой в Иркутске: видео, как горят склады, появилось в сети
ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» на своем льду уступил «Нефтянику»
Назван топ-30 регионов по размеру автокредитов: Иркутская область на четвертом месте в рейтинге
«Комсомолка» отправилась в экспедицию в Тункинскую долину
«Байкал-Энергия» обыграла «Уральский трубник» в матче Кубка России
В Иркутской области снижается объем незаконных рубок леса
Директор предприятия в Братске украла миллион рублей при продаже слуховых аппаратов
Жительницу Шелехова осудили за махинации с материнским капиталом
В Шелехове мошенница обманула пенсионерку, представившись целительницей
Полицейского в Бурятии уволили после того, как он купил дорогой дом для семьи
Гороскоп на 26 сентября от буддийских лам: Зурхай советует отправляться в путешествие
В Иркутске полицейские раскрыли кражу телефона у гражданина Японии
Стрельба в Иркутске: пьяный дебошир стрелял в квартире и с балкона
Култукский тракт 26 сентября перекрыт в обе стороны: вытаскивают слетевшую с дороги в лес фуру
Ночь итальянского кино пройдет в Иркутске
Иркутские полицейские разыскали украденный у туриста из Японии телефон
Впервые за 30 лет: чемпионат Сибири по боксу среди мужчин проходит в Иркутске
Автобус и иномарка столкнулись в Шелеховском районе, погибли девушка и младенец
Ремонтные работы по улице Грязнова в Иркутске продлили
В Братске пройдет фестиваль энергосбережения и экологии
Всероссийские соревнования по велоспорту пройдут в Усолье-Сибирском
В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области построят и отремонтируют 15 дамб и объектов инженерной защиты