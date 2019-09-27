Главаря банды "черных лесорубов" заключили под стражу в Осинском районе

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-27T07:09:16+03:00

Он и его сообщники нанесли лесному фонду региона ущерб в размере 130 тысяч рублей

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В Осинском районе заключили под стражу главаря банды "черных лесорубов", - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Несколько дней назад полицейские задержали двух мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса в Обусинском лесничестве.

- На момент задержания они успели срубить 16 лиственниц объемом 23 кубических метра, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Это нанесло лесному фонду региона ущерб в размере более 130 тысяч рублей.

На данный момент полицейские выясняют, причастны ли эти "черные лесорубы" и к другим незаконным вырубкам, которые происходили в Осинском районе. А пока районный суд приговорил главаря банды к заключению под стражу до 21 ноября 2019 года. Но, если следователи выяснят, что его группировка занималась и другими нелегальными лесозаготовками, то его ждет новое разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU