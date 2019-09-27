Угнанный 16 лет назад в Подмосковье «Toyota Land Cruiser, нашли в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-27T07:29:47+03:00

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Возможно, владелец внедорожника «Toyota Land Cruiser 100», который у него угнали 16 лет назад в подмосковном Орехово-Зуево, уже и не надеялся когда-нибудь найти свою машину. Но теперь он точно уверен, что чудеса случаются. Его автомобиль недавно нашли в …далекой Сибири сотрудники Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области вместе со своими японскими коллегами. Оказалось, что нового владельца, машина с перебитыми номерами на двигателе обрела в Иркутске. К слову, вместе с жителем Подмосковья полицейские осчастливили еще нескольких человек, у которых несколько лет назад угнали их автомобили.

- Также, в Иркутске был найден «Toyota Land Cruiser 200», 2 года назад угнанный в Оренбурге, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Похищенные в тот же год «Toyota Highlander» из Подмосковья, и «Toyota Corolla» из Новосибирской области. Ну а иркутянке вернули похищенную у нее в 2014 году «Toyota Corolla».

Сейчас все пять машин находятся на арестплощадках и вскоре вернуться к законным владельцам. Угонщики же разыскиваются. Кстати, всего, в этом году Интерпол Иркутской области нашел уже 30 угнанных автомобилей, которые находились в розыске по всей России и даже за рубежом.

Полицейские еще раз советуют автолюбителям Приангарья, оборудовать свои машины сигнализациями, и по возможности, ставить их на ночь на охраняемые стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU