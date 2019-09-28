2019-09-28T05:13:23+03:00
Происшествия

Сибирячка погибла в ДТП с двумя иномарками "Тойота Калдина" в Усольском районе

Оба водителя и еще один пассажир получили травмы
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибирячка погибла в ДТП с двумя иномарками "Тойота Калдина" в Усольском районеСибирячка погибла в ДТП с двумя иномарками "Тойота Калдина" в Усольском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне вечером, около 20 часов, в Усольском районе произошла смертельная авария. На 1794 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись две машины «Тойота Калдина».

- Водитель, который ехал из Черемхово, при повороте в поселок Новомальтинск не посмотрел на дорогу и не пропустил иномарку, двигающуюся прямо, - рассказали подробности аварии в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В ДТП погибла 53-летняя пассажирка, жительница Усолья-Сибирского. Она сидела в машине возможного виновника трагедии.

Получили травмы водители обоих машин - 63-летний и 27-летний сибиряки, а еще 17-летний пассажир второго авто - студент одного из техникумов Иркутска. Все они попали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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