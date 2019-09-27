СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-27T14:36:01+03:00

Появилось видео ДТП в Ангарске, в котором погибли три человека. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Полицейские опубликовали видео страшного ДТП, которое произошло вечером, 24 сентября в Ангарске. Напомним, проезжая по улице Алешина, 29-летний водитель Субару Легаси, превысил скорость, и начал обгонять проезжающие машины. Но, не справившись с управлением, съехал с дороги на тротуар, где сбив двух пешеходов, его машина перевернулась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/734529" frameborder="0"></iframe> Видео ДТП в Ангарске, в котором погибли три человека.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

В этой аварии на месте погибла 25-летняя пассажирка Субару, которая оказалась коллегой водителя. Позже, в больнице скончались двое мужчин 35 и 36 лет, которые шли по тротуару. Что касается лихача, то он в аварии не пострадал. Вскоре после трагедии, его арестовали на два месяца.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев этого страшного ДТП. Всех, кто может помочь установить все обстоятельства аварии, просят обращаться в Управление МВД по Ангарскому городскому округу.

ИСТОЧНИК KP.RU