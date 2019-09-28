Сибиряк на тракторе протаранил автомобиль с сотрудником ДПС

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-28T09:16:37+03:00

За это на пожилого жителя Качугского района завели уголовное дело

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В Качугском районе 19 сентября произошла авария. Правда, не совсем обычная. Дело было так: 64-летний мужчина, изрядно напившись, сел за руль трактора. Куда поехал и зачем - неизвестно. На пути ему встретился автомобиль ДПС. И пенсионер нарочно протаранил "Ниву Шевроле", в которой сидел дорожный полицейский!

Машина от такого мощного удара перевернулась. Каким-то чудом никто не пострадал, ни инспектор ГИБДД, ни тракторист. Но для последнего все кончилось серьезно. Пенсионера задержали сразу же, отвезли в следственный отдел.

- Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти", - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU