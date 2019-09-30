2019-09-30T04:04:58+03:00
Общество

Девочки-близняшки погибли на пожаре в Иркутской области

Малышкам было по 3 года
Мария КНЯЗЕВА
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Девочки-близняшки погибли на пожаре в Иркутской областиДевочки-близняшки погибли на пожаре в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В селе Табарсук Аларского района вчера, 29 сентября, случилось горе. На пожаре в одном из частных домов погибли две девочки.

- Вызов поступил в 13.58, горел одноэтажный деревянный дом, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Было открытое горение. В 14.20 пожар локализовали, в 14.36 ликвидирован.

Сразу же после, пожарные нашли тела сестер-близняшек. Им было по 3 года. Как отметили в ведомстве, на место выехали представители Следственного комитета по Иркутской области. Им предстоит разобраться в трагедии: были ли дети одни дома. Также в село Табарсук отправились эксперты испытательной пожарной лаборатории — их задача выяснить из-за чего разгорелось пламя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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