2019-10-03T12:09:46+03:00
Происшествия

Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Иркутскую область

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Дарья ДАВЫДОВА
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Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Иркутскую область. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Иркутскую область. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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4 уголовных дела было заведено по факту незаконного распространения наркотиков в особо крупном размере. Задержанными оказались 35–летний наркодилер, супружеская пара, которая торговала зельем в поселке Мама и городе Бодайбо и 38–летний житель Иркутска, распространявший наркотики на территории областного центра.

-На машине злоумышленники доставляли наркотики растительного происхождения из Бурятии для их дальнейшего распространения на территории Приангарья,- сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время обыска в квартирах преступников было изъято 250 грамм наркотического средства, 58 литров спирта, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, а также 150 тысяч рублей, предположительно добытых преступным путем.

На данный момент подозреваемые по делу находятся под стражей, в случае доказательства вины преступникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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