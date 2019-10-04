2019-10-04T03:55:36+03:00
Общество

Всемирная ночь наблюдений Луны пройдет в Иркутской области

Событие запланировано на 5 октября
Мария КНЯЗЕВА
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Всемирная ночь наблюдений Луны пройдет в Иркутской областиВсемирная ночь наблюдений Луны пройдет в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В субботу, 5 октября, в рамках Всемирной ночи наблюдений Луны в Иркутской области и Забайкальском крае установят телескопы на улицах одиннадцати городов, сел и поселков. Посмотреть в них все желающие смогут бесплатно.

- Наблюдения пройдут с 20.00 до 22.00, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария. - В этом году впервые ко Всемирной ночи наблюдений присоединились республика Бурятия и Забайкальский край. Всего будет организовано 22 площадки с телескопами.

В Ангарске мероприятие проведут на новой набережной, возле дерево любви, в Шелехове — у у Клуба юных техников по адресу 9-й квартал, 4, в Байкальске — у памятника нерпе, в поселке Листвянка — у ЗАГСа.

КОНКРЕТНО

Где в Иркутске появятся телескопы 5 октября:

- у Иркутского планетария в 130-м квартале,

- у памятника Александру III на бульваре Гагарина,

- у ледокола «Ангара», микрорайон Солнечный,

- у ресторана по ул. Верхняя Набережная, 145/17а,

- у памятника Трудящимся Иркутского авиационного завода, ул. Новаторов, 3,

- у торгового центра «Европарк» в м-не Ново-Ленино,

- у Восточно-Сибирского филиала Российского института правосудия, ул. Ивана Франко, 23А,

- у Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. Молчанова-Сибирского

- возле школы №50 в м-не Топкинский,

- возле школы №4 в м-не Юбилейный,

- возле школы №73 по ул. Радищева, 132.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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