Полицейские задержали банду, ограбившую пенсионера в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-05T05:30:04+03:00

Они сообщили ему, что не могут снять наличные с карты и попросили дать денег в долг

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Накануне в Иркутске задержали троих мужчин, которые обманули и ограбили пенсионера. Ранее в одно из отделений полиции пришел 83-летний мужчина, который сообщил, что лишился крупной суммы денег. Все началось с того, что на улице к нему подошли трое незнакомцев. Они познакомились с пенсионером и в ходе беседы рассказали, что они приехали с юга России. Но полностью насладиться красотами нового для них города они не могут: ведь они пользуются услугами банка, филиалов которого в Иркутске нет. А наши банкоматы просят за операции с их картой просто заоблачные проценты.

- Тогда мужчины попросили пенсионера дать ему денег в долг и пообещали ему за эту услугу более крупную сумму и новые электроинструменты в качестве бонуса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Пожилой мужчина поверил своим новым знакомым и снял со своей карты 370 тысяч рублей. Те поблагодарили пенсионера, отдали обещанную сумму и предложили довезти до дома. Он согласился, а, когда пришел домой, решил пересчитать деньги. Однако радости ему это не принесло - все банкноты оказались билетами "банка приколов".

После того, как пенсионер написал заявление об ограблении, полицейские принялись разыскивать приезжих нарушителей. Спустя некоторое время их удалось задержать в поселке Залари. Ими оказались трое жителей Ставрополького края, которые уже не раз привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. Выяснилось, что они находились на территории Иркутской области в течение 10 дней. При обыске у нарушителей нашли еще много билетов "банка приколов". Теперь полицейские выясняют, не причастны ли они к другим ограблениям, которые произошли в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU