Ангарчанина приговорили к исправительным работам за кражу крышек с ливневых колодцев

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-05T14:25:48+03:00

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На днях Ангарский городской суд завершил рассмотрение дела о краже канализационных люков. Их совершил 30-летний местный житель, который в течение августа 2018 года успел снять 11 решеток с дождеприемников и 1 крышку с ливневого колодца. После этого он ненадолго залег на дно, чтобы в декабре того же года совершить еще одну преступную вылазку. На этот раз он снял 42 металлических листа обшивки с трубопровода.

- Таким образом, материальный ущерб от кражи люков составил 95 тысяч рублей, а от снятия обшивки с трубопровода - 110 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Когда злоумышленника поймали полицейские, он тут же во всем сознался, согласился сотрудничать со следствием, возместил часть материального ущерба и вернул все металлические листы владельцам. Также оказалось, что у мужчины есть трое малолетних детей, что является смягчающим обстоятельством. Поэтому суд решил назначить вору наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с испытательным сроком в 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU