СЕГОДНЯ 03:42 2019-10-07T05:52:49+03:00

Фильмы о природе и экологии покажут в иркутском Музее Распутина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Музее Валентина Распутина проведут бесплатные кинопоказы документальных фильмов-участников внеконкурсной программы кинофестиваля «Человек и природа». Стартуют сеансы 10 октября, а последнюю картину покажут 3 ноября.

- Вход на показы свободный, - сообщили в Музее Распутина. - Они организованы в рамках проекта «Эхо 18 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа им. В.Г. Распутина».

КОНКРЕТНО

Документальный фильм «Угроза в северных морях», 16+

Франция, Бельгия, 2018, 52 мин. Режиссер Жак Лей. Показы пройдут 10 и 13 октября в 14.00.

Документальный фильм «Река моего детства», 6+

Россия, 2018, 26 мин. Режиссер Станислав Шуберт. Сеансы 17 и 20 октября в 14.00.

Документальный фильм «Allinclusive, или как осиротело небо», 12+

Pоссия, 2017, 25 мин. Режиссер Константин Одегов. Фильм покажут 17 и 20 октября в 14.30.

Документальный фильм. «Тотем. Страна медведей», 12+

Россия, 2018, 52 мин. Режиссер Дарья Хренова. Посмотреть работу можно 18 и 19 октября в 14.00.

Документальный фильм. «Забытые души Транссиба», 12+

Италия, 2017, 85 мин. Режиссер Кристиане Рорато. Показы 24, 27 октября и 3 ноября в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU