Блондинка за рулем: иркутянке грозит штраф за отказ пропустить "Скорую"
Красный "Форд Фиеста" уверенно держится на дороге. Блондинка за рулем не первый год, как видно. Однако правила так и не выучила. Она едет не торопясь, ее нисколько не беспокоит, что позади – «Скорая», которая спешит на вызов. Ни включенные проблесковые маячки, ни звуковые сигналы не действуют на автолюбительницу. Свое место на дороге уступать она не намерена.
Какие «Скорые» с мигалками, зачем уступать? Что, по правилам? Не знаю, не помню. Блондинка в красном «Форде» - это диагноз. Конечно, у нее есть возможность отъехать в соседний ряд и пропустить медиков, но нет. Она остается верна своей дорожной полосе и продолжает двигаться вперед все также не возмутило.
Все это попало на запись видеорегистратора другой машины. Видеозаписью с нарушением дорожных правил заинтересовались сотрудники полиции.
Блондинка на красном Форде не пропустила "Скорую", которая ехала на вызов..
- За грубое нарушение правил дорожного движения инспекторы ГИБДД составили в отношении нее административный протокол, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Нарушительницу отыскали быстро. 37-летней иркутянке грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Возможно, в следующий раз она уступит дорогу экстренным службам.
ИСТОЧНИК KP.RU