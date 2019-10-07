Блондинка за рулем: иркутянке грозит штраф за отказ пропустить "Скорую"

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-07T13:20:00+03:00

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Красный "Форд Фиеста" уверенно держится на дороге. Блондинка за рулем не первый год, как видно. Однако правила так и не выучила. Она едет не торопясь, ее нисколько не беспокоит, что позади – «Скорая», которая спешит на вызов. Ни включенные проблесковые маячки, ни звуковые сигналы не действуют на автолюбительницу. Свое место на дороге уступать она не намерена.

Какие «Скорые» с мигалками, зачем уступать? Что, по правилам? Не знаю, не помню. Блондинка в красном «Форде» - это диагноз. Конечно, у нее есть возможность отъехать в соседний ряд и пропустить медиков, но нет. Она остается верна своей дорожной полосе и продолжает двигаться вперед все также не возмутило.

Все это попало на запись видеорегистратора другой машины. Видеозаписью с нарушением дорожных правил заинтересовались сотрудники полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/736295" frameborder="0"></iframe> Блондинка на красном Форде не пропустила "Скорую", которая ехала на вызов..

- За грубое нарушение правил дорожного движения инспекторы ГИБДД составили в отношении нее административный протокол, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушительницу отыскали быстро. 37-летней иркутянке грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Возможно, в следующий раз она уступит дорогу экстренным службам.

ИСТОЧНИК KP.RU