2019-10-07T13:20:00+03:00
Общество

Блондинка за рулем: иркутянке грозит штраф за отказ пропустить "Скорую"

Нарушение запечатлели на видеорегистратор
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Блондинка за рулем: иркутянке грозит штраф за отказ пропустить "Скорую".Блондинка за рулем: иркутянке грозит штраф за отказ пропустить "Скорую".
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Красный "Форд Фиеста" уверенно держится на дороге. Блондинка за рулем не первый год, как видно. Однако правила так и не выучила. Она едет не торопясь, ее нисколько не беспокоит, что позади – «Скорая», которая спешит на вызов. Ни включенные проблесковые маячки, ни звуковые сигналы не действуют на автолюбительницу. Свое место на дороге уступать она не намерена.

Какие «Скорые» с мигалками, зачем уступать? Что, по правилам? Не знаю, не помню. Блондинка в красном «Форде» - это диагноз. Конечно, у нее есть возможность отъехать в соседний ряд и пропустить медиков, но нет. Она остается верна своей дорожной полосе и продолжает двигаться вперед все также не возмутило.

Все это попало на запись видеорегистратора другой машины. Видеозаписью с нарушением дорожных правил заинтересовались сотрудники полиции.

Блондинка на красном Форде не пропустила "Скорую", которая ехала на вызов..

- За грубое нарушение правил дорожного движения инспекторы ГИБДД составили в отношении нее административный протокол, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушительницу отыскали быстро. 37-летней иркутянке грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Возможно, в следующий раз она уступит дорогу экстренным службам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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