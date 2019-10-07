2019-10-07T15:05:54+03:00
Происшествия

Убийца в Бурятии нанес жертве в ярости больше 30 ударов ножом

В Улан-Удэ задержали убийцу, который скрывался от следствия больше месяца
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Убийца в Бурятии нанес жертве в ярости больше 30 ударов ножом.Убийца в Бурятии нанес жертве в ярости больше 30 ударов ножом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время застолья подозреваемый поссорился с убитым, ссора переросла в драку. Избитый затаил обиду. Он спрятал кухонный нож в одежде и вызвал обидчика на улицу. А там нанес ему больше 30 ударов ножом. Тело убитого он спрятал и сбежал. По дороге избавился от окровавленной одежды и ножа.

- Во дворе дома за туалетом было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резаными ранениями груди и живота, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Бурятия.

Розыск погибшего начали по заявлению жены. Следователи довольно быстро выяснили, кто убийца. Подозреваемый скрывался в разных селах республики. Розыск продолжался больше месяца. Найти и задержать его удалось в доме подруги в Улан-Удэ. Сейчас следователи ведут сбор доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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