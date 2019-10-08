2019-10-08T15:51:49+03:00
Происшествия

Подозреваемый в изуверском убийстве и расчленении жительницы Читы останется под стражей

Этим делом занимаются следователи отдела по особо важным делам Забайкальского СК
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Подозреваемый в изуверском убийстве и расчленении жительницы Читы останется под стражей.Подозреваемый в изуверском убийстве и расчленении жительницы Читы останется под стражей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жестокое убийство 19-летней девушки в центре Читы, расчлененное тело которой было найдено днем в воскресенье, 6 марта, продолжает будоражить общественность города. Напомним, страшную находку обнаружили на козырьке подъезда. Изувер выбросил тело по частям из окна. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 38-летний мужчина, который снимал квартиру в этом 15-этажном доме, на 12 этаже.

-В связи с большим общественным резонансом, по решению руководителя регионального следственного управления Юрия Русанова дальнейшее расследование данного уголовного дела было поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел, - сообщает, со ссылкой на СК по Забайкальскому краю, ИА "Байкал24".

Известно также, что следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого, чтобы провести дополнительные меры дознания. Суд согласился с необходимостью продлить его пребывание под стражей на 72 часа. Расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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