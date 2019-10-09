Неформальные каникулы снова пройдут в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:33 2019-10-09T03:33:45+03:00

Горожане смогут посетить множество мастер-классов, лекций и занятий для детей с родителями

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Во время осенних каникул с 28 октября по 3 ноября, чтобы дети не сидели без дела, в Иркутске вот уже шестой год подряд проводятся «Неформальные каникулы».

- В этот раз в программе — мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, занятия по хореографии и актерскому мастерству, квесты и квизы, различные консультации для школьников, студентов и их родителей, бабушек и дедушек, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Программа будет сформирована после 18 октября. Стоит отметить, что Неформальные каникулы полюбились иркутянам. За пять лет их посетили 9000 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU