2019-10-09T10:29:03+03:00
Авто

Федеральную трассу "Вилюй" 10 октября перекроют на два часа

Ограничение на федеральной трассе "Вилюй" введут в Усть-Кутском районе
Любовь АРБАТСКАЯ
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Федеральную трассу "Вилюй" 10 октября перекроют на два часаФедеральную трассу "Вилюй" 10 октября перекроют на два часаФото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! На федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Усть-Кутском районе в четверг, 10 октября, полностью закроют движение. Правда, ненадолго - всего лишь с 12 до 14 часов. С 14 до 16 часов машины будут пропускать по одной полосе.

- Причина перекрытия дороги - ремонт железнодорожного переезда на км 535+040 трассы федерального значения А-331 «Вилюй», - рассказывают в пресс-службе ФКУ "Упрдор Прибайкалье".

Для кого-то это может быть серьезной задержкой в пути - например, для дальнобойщиков или пассажиров междугородних автобусов. Так что дорогу стоит спланировать заранее.

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Но ведь для кого-то это может быть серьезной остановкой в пути - например, для дальнобойщиков или пассажиров междугородних автобусов. Так что дорогу стоит спланировать заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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