Проезд по улице Юрия Тена закроют в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-08T14:26:46+03:00

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Внимание, иркутские автомобилисты! В нашем городе до 21 октября закроют проезд по улице Юрия Тена, в районе жилого дома с адресом м-н Университетский, 4б. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Так что, заранее выбирайте пути объезда.

Также иркутским водителям стоит быть особенно внимательными на улице Трилиссера. Там, из-за проведения аварийных ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения частично ограничат движение транспорта в районе дома №33. Полностью откроют проезд 15 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU