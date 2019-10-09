Владимир Путин наградил иркутского следователя Евгения Карчевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-09T17:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Почетную награду получил следователь по особо важным делам первого отдела СУ СК России по Иркутской области Евгений Карчевский. 8 октября Владимир Путин подписал указ о награждении подполковника юстиции медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В следственном комитете Евгений Карчевский, который расследует в основном самые сложные уголовные дела по запутанным преступлениям, служит уже 14 лет. Как отмечают его коллеги, Карчевский умело устанавливает психологический контакт с самыми жестокими серийными убийцами и маньяками. Так, в 2012 году он вел дело «академовских молоточников», которые убили 6 человек, в том числе 12-летнего мальчика, и совершили 9 покушений на убийство. Один из «отморозков» сейчас отбывает пожизненный срок, второй осужден к 20 годам колонии строгого режима.

Ну а в 2014 году Евгений Карчевский возглавил следственно-оперативную группу по расследованию уголовного дела самого кровавого маньяка в истории России ангарчанина Михаила Попкова. «Комсомолка» подробно рассказывала, как Попкова сначала приговорили к пожизненному сроку за 22 убийства, а затем Евгений Карчевский сумел собрать доказательства причастности маньяка к совершению еще 59 убийств и двух покушений, за которые он получил второе пожизненное наказание.

В 2018 году Евгений Викторович расследовал дело тулунского насильника, которого подозревают в изнасиловании 24 женщин, совершенных с 1992 года.

- Собрать все улики, доказательства причастности лиц к совершению преступлений и довести дело до приговора, для меня это дело чести, - говорит Евгений Карчевский. – Мне нужно вникнуть в каждую мелочь, чтобы докопаться до истины и привлечь человека к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU