Владимир Путин наградил иркутского следователя Евгения Карчевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Почетную награду получил следователь по особо важным делам первого отдела СУ СК России по Иркутской области Евгений Карчевский. 8 октября Владимир Путин подписал указ о награждении подполковника юстиции медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В следственном комитете Евгений Карчевский, который расследует в основном самые сложные уголовные дела по запутанным преступлениям, служит уже 14 лет. Как отмечают его коллеги, Карчевский умело устанавливает психологический контакт с самыми жестокими серийными убийцами и маньяками. Так, в 2012 году он вел дело «академовских молоточников», которые убили 6 человек, в том числе 12-летнего мальчика, и совершили 9 покушений на убийство. Один из «отморозков» сейчас отбывает пожизненный срок, второй осужден к 20 годам колонии строгого режима.
Ну а в 2014 году Евгений Карчевский возглавил следственно-оперативную группу по расследованию уголовного дела самого кровавого маньяка в истории России ангарчанина Михаила Попкова. «Комсомолка» подробно рассказывала, как Попкова сначала приговорили к пожизненному сроку за 22 убийства, а затем Евгений Карчевский сумел собрать доказательства причастности маньяка к совершению еще 59 убийств и двух покушений, за которые он получил второе пожизненное наказание.
В 2018 году Евгений Викторович расследовал дело тулунского насильника, которого подозревают в изнасиловании 24 женщин, совершенных с 1992 года.
- Собрать все улики, доказательства причастности лиц к совершению преступлений и довести дело до приговора, для меня это дело чести, - говорит Евгений Карчевский. – Мне нужно вникнуть в каждую мелочь, чтобы докопаться до истины и привлечь человека к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU