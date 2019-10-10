Листвянка и Байкальск в Иркутской области вошли в ТОП-5 популярных мест отдыха в Сибири
В ТОП-5 популярных курортов Сибири вошли поселок Листвянка и город Байкальск в Иркутской области. И согласитесь, это вполне оправдано: какие там пейзажи, воздух и могучий Байкал. А в Байкальске еще и на лыжах покататься можно. Список излюбленных сибирских мест отдыха составит российский сервис бронирования жилья для отдыха.
Однако составители рейтинга отметили, что надолго туристы в Приангарье не задерживаются. В среднем в Листвянку приезжают всего на одну ночь, а в Байкальске могут остаться и на четверо суток.
КОНКРЕТНО
ТОП-5 популярных курортов Сибири:
- Шерегеш, Кемеровская область,
- Яровое, Алтайский край,
- Байкальск, Иркутская область,
- Листвянка, Иркутская область,
- Белокуриха, Алтайский край.
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ИСТОЧНИК KP.RU