СЕГОДНЯ 04:26 2019-10-10T04:26:43+03:00

Листвянка и Байкальск в Иркутской области вошли в ТОП-5 популярных мест отдыха в Сибири Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В эти населенные пункты чаще всего едут те, кто отдыхает без туров и путевок

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В ТОП-5 популярных курортов Сибири вошли поселок Листвянка и город Байкальск в Иркутской области. И согласитесь, это вполне оправдано: какие там пейзажи, воздух и могучий Байкал. А в Байкальске еще и на лыжах покататься можно. Список излюбленных сибирских мест отдыха составит российский сервис бронирования жилья для отдыха.

Однако составители рейтинга отметили, что надолго туристы в Приангарье не задерживаются. В среднем в Листвянку приезжают всего на одну ночь, а в Байкальске могут остаться и на четверо суток.

КОНКРЕТНО

ТОП-5 популярных курортов Сибири:

- Шерегеш, Кемеровская область,

- Яровое, Алтайский край,

- Байкальск, Иркутская область,

- Листвянка, Иркутская область,

- Белокуриха, Алтайский край.

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ИСТОЧНИК KP.RU