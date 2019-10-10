Короткометражки с кинофестиваля в Каннах покажут в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:24 2019-10-10T05:24:55+03:00

Сразу несколько фильмов можно посмотреть за один сеанс

Изменить размер текста: A A

Короткометражки с Международного Каннского кинофестиваля, который прошел в мае этого года, покажут в Иркутске. Посмотреть на творения режиссеров из Японии, Израиля, Венгрии, Албании и других стран можно будет с 10 по 23 октября в «Художественном».

- Для удобства программа разделена на две части, - рассказали организаторы показов. - Например, в первой части можно будет увидеть четыре картины. «Гран-Букет» режиссера Нао Йошигай из Японии, «Олла» режиссер Ариана Лэйбд из Франции, «Джеремайя» режиссер Кенья Гиллеспай из США и фильм-сюрприз, автор зкоторого попросил не анонсировать его участие, чтобы это не повлияло на статус международной премьеры на других фестивалях.

Все фильмы короткометражные — это значит, что продолжительность лент не дольше 40-50 минут. Короткометражки будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

Читайте также:

Афиша театров Иркутска на октябрь 2019: премьеры, гастроли трупп из Омска и Рязани, любимые постановки

ИСТОЧНИК KP.RU