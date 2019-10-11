2019-10-11T04:24:59+03:00
Общество

Плюс 51 памятник: реестр объектов культурного наследия народов России пополнится объектами из Иркутской области

Включить в список постройки планируют до конца года
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
В Иркутской области 5228 объектов являются памятниками культурного наследия.В Иркутской области 5228 объектов являются памятниками культурного наследия.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутской области 5228 объектов являются памятниками культурного наследия, 4635 из них являются выявленными объектами культурного наследия.

- Их историческую и культурную ценность изучают аттестованные государственные эксперты, - рассказал пресс-службе Правительства Иркутской области руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Андрей Фоменко. - Именно они дают заключение о ценности объекта и рекомендуют его включение или невключение в реестр памятников.

От Иркутской области в реестр объектов культурного наследия народов России планируют добавить в этом году 51 объект. Однако, некоторые из них могут стать памятниками истории и культуры лишь регионального значения. Так, в 2018 году из 27 предложенных 19 стали региональными.

Читайте также:

65 тысяч рублей выплатит больница в Иркутске за украденную шубу. Посетительница оставила верхнюю одежду в гардеробе, но, зайдя после приема, не обнаружила ее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отпуск был испорчен: иркутянина сняли с рейса на курорт за неоплаченный штраф
Неизвестные закидали вареньем автомобиль в Ангарске
Второе поражение: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Вилле» в матче Кубка мира
За сход 13 вагонов с рельсов ответит замначальник Слюдянской дистанции пути в Иркутской области
Пожар на комбинате питания в Иркутске: срывов в обеспечении школьных столовых не будет
"Меня обокрали": жительница Иркутской области сдала вещи в скупку и вызвала полицию
Прервали серию поражений: иркутский ФК «Зенит» обыграл «Сахалин»
Пожар на территории комбината питания тушат в Иркутске
Иркутский ТРК «КомсоМОЛЛ» переименуют в «Ярко молл»
Жительница Усолья перевела мошенникам 150 тысяч рублей
Жителя Тайшетского района обвиняют в умышленном убийстве
Житель Бурятии сжег лес на 7 миллионов рублей