Плюс 51 памятник: реестр объектов культурного наследия народов России пополнится объектами из Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:24 2019-10-11T04:24:59+03:00

Включить в список постройки планируют до конца года

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В Иркутской области 5228 объектов являются памятниками культурного наследия, 4635 из них являются выявленными объектами культурного наследия.

- Их историческую и культурную ценность изучают аттестованные государственные эксперты, - рассказал пресс-службе Правительства Иркутской области руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Андрей Фоменко. - Именно они дают заключение о ценности объекта и рекомендуют его включение или невключение в реестр памятников.

От Иркутской области в реестр объектов культурного наследия народов России планируют добавить в этом году 51 объект. Однако, некоторые из них могут стать памятниками истории и культуры лишь регионального значения. Так, в 2018 году из 27 предложенных 19 стали региональными.

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ИСТОЧНИК KP.RU