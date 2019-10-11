2019-10-11T07:14:51+03:00
Общество

Отпуск был испорчен: иркутянина сняли с рейса на курорт за неоплаченный штраф

30 тысяч долга мужчина заплатил после того, как его сняли с рейса
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Отпуск был испорчен: иркутянина сняли с рейса на курорт за неоплаченный штраф.Отпуск был испорчен: иркутянина сняли с рейса на курорт за неоплаченный штраф.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Иркутянин решил сэкономить и вместо оплаты штрафа купил путевку в Доминиканскую республику. Как должник планировалпокинуть пределы страны с долгом перед государством, неизвестно. Но дальше паспортного контроля в московском аэропорту, мужчина не смог уехать.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав ограничил неплательщика в праве выезда за пределы Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области - при прохождении паспортного контроля в аэропорту Москвы в пересечении границы должнику было отказано.

Свой штраф мужчина получил, после того, как отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД в отношении него составили протокол и выписали штраф в размере 30000 рублей.

В тот же день, когда должника сняли с рейса, он нашел деньги, чтобы погасить долг. После того, как родственники, принесли приставам квитанцию об оплате долга, иркутянину был открыт вылет за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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