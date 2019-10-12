2019-10-12T07:21:39+03:00
Происшествия

В Иркутске при взрыве кислородного баллона погиб человек

Пожара после взрыва удалось избежать
Мария ОСИПОВА
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В Иркутске при взрыве кислородного баллона погиб человекВ Иркутске при взрыве кислородного баллона погиб человек
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Один человек погиб во время взрыва кислородного баллона в Иркутске. Взрыв произошел утром 12 октября в сарае на ул. Щербакова, 38. Об этом сообщается в официальном аккаунте ГУ МЧС России по Иркутской области в соцсети Instagram.

- Сообщение на пульт дежурного поступило в 9.55 утра, - прокомментировали в ведомстве. – Прибывшие на место спасатели установили, что в надворной постройке произошел хлопок кислородного баллона.

По данным МЧС, кислородный баллон объемом два литра взорвался в результате перекачки кислорода из большого баллона. Итог происшествия не утешительный – один человек погиб. При этом сарай, в котором перекачивали кислород, не пострадал. Возгорания строения также не произошло.

Теперь специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работает оперативная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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