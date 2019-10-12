Спасти не удалось: двое маленьких детей погибли на пожаре в Бурятии
Пожар с пятью погибшими произошел в многоквартирном жилом доме в поселке Саган-Нур республики Бурятия. Среди погибших – двое малолетних детей и трое взрослых, сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии.
Сигнал о задымлении в пятиэтажке поступил на пункт пожарной охраны в 01.29 ночи. Когда пожарные прибыли на место происшествия, в подъезде дома стоял густой дым. К этому времени 22 человека, проживающие в доме, эвакуировались самостоятельно.
Спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Взломав дверь, они вошли внутрь помещения. В густом дыму пожарные обнаружили семью из пяти человек: троих взрослых и двоих детей 2013 и 2019 года рождения. Взрослые уже были без признаков жизни, а дети еще оставались живы.
- Детей незамедлительно эвакуировали из зоны задымления и передали медицинским работникам, однако спасти их не удалось, - пояснили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В 01.39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв.м. Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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