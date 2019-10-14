Не смогли поделить миллион: дележка украденных средств закончилась убийством

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-14T13:46:29+03:00

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В октябре прошлого года на одной из автостоянок Нижнеудинска было обнаружено тело 35-летнего сторожа. Установить и задержать предполагаемого убийцу следователям удалось в кратчайшие сроки. Им оказался 30-летний уроженец Узбекистана, который жил на территории России незаконно.

- Следователями СКР установлено, что обвиняемый вместе со сторожем совершили кражу 1 млн 300 тысяч рублей из кассы автостоянки, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Сообщники не могли договориться, как поделить незаконную добычу. Из-за этого началась ссора, в момент которой узбекистанец нанес сообщнику несколько ударов молотком. От полученных травм сторож скончался, а обвиняемый убежал с места убийства, прихватив с собой деньги.

Долго бегать у него, однако у него не получилось. Следователи быстро вышли на его след. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение по двум статьям - убийству и краже. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU