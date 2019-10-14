"Мы снимем порчу бесплатно": доверчивая сибирячка отдала мошенницам больше 100 тысяч рублей
Сколько бы полиция не предупреждала, все равно находятся люди, которые не могут устоять перед чарами мошенников. Чаще всего жертвами аферистов становиться пожилые люди. Так, в Саянске жертвой лже-целительницы стала 81-летняя женщина. В полицию она обратилась только через сутки.
- Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, - сообщает в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Аферисты пользовались уже давно известной схемой. К доверчивой пенсионерке на улице подошла незнакомка, она сказала, что видит на ней сглаз и порчу. "Целительница" заверила, что снимет все негативное воздействие бесплатно. Для этого нужно всего лишь, "очищение". В этот момент к аферистке-целительнице подключилась, аферистка-гадалка. На квартиру к пожилой женщине они отправились вместе. Для "очищения", конечно понадобились все средства, которые хозяйка квартиры им передала. Мошенницы завернули деньги в сверток, открыть который можно было только через сутки. Открыв на следующий день сверток, пенсионерка обнаружила только клочки газетной бумаги. Только тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферисток и обратилась в полицию. "Целительница" и "гадалка" присвоили себе больше 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU