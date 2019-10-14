2019-10-14T13:53:59+03:00
Происшествия

"Мы снимем порчу бесплатно": доверчивая сибирячка отдала мошенницам больше 100 тысяч рублей

Полиция призывает быть внимательнее и не передавать деньги незнакомцам
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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"Мы снимем порчу бесплатно": доверчивая сибирячка отдала мошенницам больше 100 тысяч рублей."Мы снимем порчу бесплатно": доверчивая сибирячка отдала мошенницам больше 100 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сколько бы полиция не предупреждала, все равно находятся люди, которые не могут устоять перед чарами мошенников. Чаще всего жертвами аферистов становиться пожилые люди. Так, в Саянске жертвой лже-целительницы стала 81-летняя женщина. В полицию она обратилась только через сутки.

- Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за мошенничество, - сообщает в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Аферисты пользовались уже давно известной схемой. К доверчивой пенсионерке на улице подошла незнакомка, она сказала, что видит на ней сглаз и порчу. "Целительница" заверила, что снимет все негативное воздействие бесплатно. Для этого нужно всего лишь, "очищение". В этот момент к аферистке-целительнице подключилась, аферистка-гадалка. На квартиру к пожилой женщине они отправились вместе. Для "очищения", конечно понадобились все средства, которые хозяйка квартиры им передала. Мошенницы завернули деньги в сверток, открыть который можно было только через сутки. Открыв на следующий день сверток, пенсионерка обнаружила только клочки газетной бумаги. Только тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферисток и обратилась в полицию. "Целительница" и "гадалка" присвоили себе больше 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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