СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-14T14:05:22+03:00

В Иркутской области мотоциклист врезался в дерево и погиб. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские выясняют, почему мужчина не справился с управлением

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В воскресенье около часа дня в селе Бахтай Аларского района 66-летний мужчина попал в аварию. Водитель не справился с управлением, когда съезжал с главной дороги и врезался в дерево.

- От полученных травм мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. – Сотрудники полиции выясняют, что послужило причиной аварии и почему мотоциклист не смог избежать столкновения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям следовать правилам дорожного движения и не превышать скорость. Сейчас в период заморозков и гололеда сотрудники призывают быть особенно бдительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU