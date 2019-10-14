В Иркутской области мотоциклист врезался в дерево и погиб
В воскресенье около часа дня в селе Бахтай Аларского района 66-летний мужчина попал в аварию. Водитель не справился с управлением, когда съезжал с главной дороги и врезался в дерево.
- От полученных травм мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой помощи, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. – Сотрудники полиции выясняют, что послужило причиной аварии и почему мотоциклист не смог избежать столкновения.
Госавтоинспекция рекомендует водителям следовать правилам дорожного движения и не превышать скорость. Сейчас в период заморозков и гололеда сотрудники призывают быть особенно бдительными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Мы снимем порчу бесплатно": доверчивая сибирячка отдала мошенницам больше 100 тысяч рублей. (подробности)
Не смогли поделить миллион: дележка украденных средств закончилась убийством. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU