В Иркутске пройдет встреча с селекционером из США
В четверг, 17 октября, в Иркутске все желающие смогут встретиться с селекционером из Америки Джимом Гилбертом. Он готов поделится с сибиряками секретами выращивания ценных плодово-ягодных культур и ответить на вопросы пришедших.
- Джим — известный специалист, питомниковод, селекционер облепихи и абрикоса, - рассказали пресс-службе администрации города Иркутска садоводы-огородники из клуба имени А.К. Томсона.
Встреча состоится 17 октября в 10.00 в актовом зале по адресу: ул. Марата, 14. Как говорится, «готовь сани летом», так и к посадкам на приусадебном участке нужно относится с умом, готовится уже с осени: узнавать полезную информацию, продумывать план весенних работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU