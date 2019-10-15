2019-10-15T04:21:28+03:00
Общество

В Иркутске пройдет встреча с селекционером из США

Джим Гилберт поделится с сибиряками своими секретами
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске пройдет встреча с селекционером из США. Фото: администрация г. ИркутскаВ Иркутске пройдет встреча с селекционером из США. Фото: администрация г. ИркутскаФото: Предоставлено "КП"
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В четверг, 17 октября, в Иркутске все желающие смогут встретиться с селекционером из Америки Джимом Гилбертом. Он готов поделится с сибиряками секретами выращивания ценных плодово-ягодных культур и ответить на вопросы пришедших.

- Джим — известный специалист, питомниковод, селекционер облепихи и абрикоса, - рассказали пресс-службе администрации города Иркутска садоводы-огородники из клуба имени А.К. Томсона.

Встреча состоится 17 октября в 10.00 в актовом зале по адресу: ул. Марата, 14. Как говорится, «готовь сани летом», так и к посадкам на приусадебном участке нужно относится с умом, готовится уже с осени: узнавать полезную информацию, продумывать план весенних работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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