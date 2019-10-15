СЕГОДНЯ 04:37 2019-10-15T04:37:52+03:00

Иркутяне отправились на первенство мира по дзюдо в Марокко. Фото предоставлено Мин. спорта Иркутской области

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Из Иркутска в Марокко. Иркутские дзюдоисты улетели в Марракеш на первенство мира среди юниоров до 21 года. Махмадбек Махмадбеков и Хетаг Басаев завоевали это право благодаря победам на престижных турнирах.

- В сентябре этого года Махмадбек Махмадбеков завоевал золотую и бронзовую медали на первенстве Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года в Финляндии, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Он является неоднократным победителем и призером Кубков Европы по дзюдо.

Хетаг Басаев победил на Кубке Европы по дзюдо в Санкт-Петербурге и стал бронзовым призером на Кубках Европы в Италии и Австрии.

Престижный мировой турнир в Марокко начнется 16 октября. Первым на татами выйдет Хетаг. Завтра ему предстоит бороться за победу в весе 60 кг. Махмадбек подключится 17 числа, он выступает в весовой категории 73 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU