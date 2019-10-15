2019-10-15T08:50:59+03:00
Здоровье

Больной туберкулезом сибиряк отказывался от госпитализации, лечиться его заставил суд

Зараженный подвергал опасности не только свою жизнь, но и здоровье своих детей
Виктория ГЕРКО
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Больной туберкулезом сибиряк отказывался от госпитализации, лечиться его заставил суд.Больной туберкулезом сибиряк отказывался от госпитализации, лечиться его заставил суд.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель города Бодайбо Иркутской области согласился лечь в больницу только по решению суда. Зная о своем заболевании, он не признавался, что является распространителем опасной инфекции. Мужчина продолжал жить в своем доме, поставив под угрозу не только жизнь окружающих, но и жизнь своих детей.

- Медики и раньше пытались объяснить мужчине, что ему необходима госпитализация. И даже начинали лечение, - сообщает пресс служба УФССП по Иркутской области. – Но надолго больной не задерживался: несколько раз сбегал из больницы. Работники диспансера обратились в суд, чтобы заставить пациента пройти лечение.

Суд вынес решение о принудительной госпитализации 33-летнего жителя в противотуберкулезный диспансер. И даже тут больному пошли на уступки. Сначала мужчине предложили выполнить решение суда добровольно. Но он проигнорировал предложение судебных приставов. Ничего не оставалось, кроме как доставить мужчину силой в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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