Больной туберкулезом сибиряк отказывался от госпитализации, лечиться его заставил суд
Житель города Бодайбо Иркутской области согласился лечь в больницу только по решению суда. Зная о своем заболевании, он не признавался, что является распространителем опасной инфекции. Мужчина продолжал жить в своем доме, поставив под угрозу не только жизнь окружающих, но и жизнь своих детей.
- Медики и раньше пытались объяснить мужчине, что ему необходима госпитализация. И даже начинали лечение, - сообщает пресс служба УФССП по Иркутской области. – Но надолго больной не задерживался: несколько раз сбегал из больницы. Работники диспансера обратились в суд, чтобы заставить пациента пройти лечение.
Суд вынес решение о принудительной госпитализации 33-летнего жителя в противотуберкулезный диспансер. И даже тут больному пошли на уступки. Сначала мужчине предложили выполнить решение суда добровольно. Но он проигнорировал предложение судебных приставов. Ничего не оставалось, кроме как доставить мужчину силой в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU