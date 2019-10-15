МЧС предупреждает: мокрый снег и ветер ожидаются в Иркутской области 17 и 18 октября

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-15T10:46:05+03:00

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Тепло радовало сибиряков недолго. В ближайшие дни в области выпадет мокрый снег, пройдут дожди и ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Поэтому спасатели просят быть внимательнее на дорогах.

- Мокрый снег, дождь и порывы ветра до 14-18 м/с – неблагоприятные условия для походов на природу, в горы или рыбалку, - предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, - Погодные условия могут спровоцировать плохую видимость в дороге, аварии.

Как сообщают синоптики, 17 октября в некоторых районах области будет мокрый снег и дождь. Температура ночью опуститься до -4, при прояснении до -10, в западных районах максимальная температура днем +15, местами +6. 18 октября ожидается переменная облачность. В западных районах в первой половине дня обещают мокрый снег и дождь, поэтому лучше захватить с собой зонт. Ночью ветер от 5 м/с до 10 м/с, в южных районах от 4 м/с до 9 м/с, местами порывы до 14 м/с, а в западных районах до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU