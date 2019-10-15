Поиски 19-летней девушки из Мишелевки закончились трагедией

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-15T11:04:53+03:00

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В поселке Мишелевка Усольского района закончились поиски 19-летней местной жительницы, которую с 7 октября искали полицейские, волонтеры, поисковые отряды, и неравнодушные жители. Спустя неделю после загадочной пропажи, студентку нашли мертвой в лесу.

Как сообщает портал «Усолье.Инфо» основная версия гибели – самоубийство. Никаких следов насильственной смерти, на теле девушки не обнаружено. Дело передано в следственный комитет. Точные причины, по которым студентка решила свести счеты с жизнь, высняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU