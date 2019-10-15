СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-15T16:15:27+03:00

650 килограммов нелегальной говядины изъяли в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

У владельца мяса не было разрешительных документов

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Планировали провести рейд по профилактике краж рогатого скота, а изъяли большую партию нелегального мяса иркутские полицейские. В одном из районов города, во время проверки семи поставщиков мяса на иркутские рынки, в грузовике полицейские нашли туши говядины без ветеринарных документов. Владелец груза отказался объяснять, откуда привез товар, а просто сказал, что планировал подарить 650 килограммов мяса своим родственникам.

- Сотрудники составили на нарушителя протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз предупреждают жителей Приангарья, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью и держащим подсобное хозяйство, соблюдать правила поставки мяса на торговые прилавки.

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ИСТОЧНИК KP.RU