2019-10-15T11:36:57+03:00
Происшествия

Массовое отравление студентов в Иркутске: число пострадавших увеличилось до 14 человек

Роспотребнадзор и следственный комитет начали проверки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Массовое отравление студентов в Иркутске: число пострадавших увеличилось до 14 человекМассовое отравление студентов в Иркутске: число пострадавших увеличилось до 14 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Иркутске увеличилось количество отравившихся студентов Байкальского государственного университета, которые почувствовали себя плохо, после того, как в перерывах между занятиями посетили одну из столовых. Напомним, днем 14 октября за помощью к врачам обратилось семь ребят, а к утру, 15 октября пришла новая неутешительная сводка. Число госпитализированных с пищевым отравлением увеличилось до 14.

- Все они находятся в инфекционной больнице, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. – Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. К слову, среди отравившихся есть не только студенты, но и обычные посетители заведения.

Добавим, что по факту отравления, свою проверку начал Роспотребнадзор региона. В кафе, где пообедали студенты, специалисты взяли пробы пищевой продукции и воды. Их отправили на лабораторные исследования. Результаты станут известны позже. Подключился к расследованию и следственный комитет.

- Начата проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Следователи опрашивают пострадавших и персонал заведения.

Кстати, на днях массовое отравление произошло и в Братске. Там, после посещения местной закусочной с симптомами острого пищевого отравления, за помощью к врачам обратилось 30 человек, из них 10 детей. В точке быстрого питания, все они поели шаурму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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