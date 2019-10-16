СЕГОДНЯ 03:37 2019-10-16T03:37:36+03:00

На соревнованиях в Кызыле дзюдоисты Иркутской области завоевали 12 медалей. Фото: Министерство спорта Иркутской области

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Первенство Сибирского федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года накануне завершилось в Кызыле. Спортсмены Иркутской области завоевали на соревновании 12 медалей разного достоинства.

- Золотые медали завоевали Андрей Онищенко — выступал в весе до 55 кг, Дарья Ермакова — весовая категория 52 кг, Дарья Васильева — до 63 кг, Екатерина Браценюк — до 78 кг, Лейла Салимова — свыше 78 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

С серебряными медалями с турнира вернулись Гаджимурад Омаров — выиграл в весе до 81 кг, и Виталий Сухопаров, который выступал в весовой категории свыше 100 кг. Бронзовые награды за третье место получили Хабибджан Тагоев, Андрей Пермяков, Виктория Лапига и Алиса Губарь.

Все победители и призеры первенства СФО от Приангарья получили право выступить на первенстве России. Оно состоится в ноябре в Красноярске.

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ИСТОЧНИК KP.RU