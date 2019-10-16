МЧС Иркутской области: мокрый снег с порывами ветра ожидаются в регионе

СЕГОДНЯ 04:21 2019-10-16T04:21:34+03:00

Спасатели советуют отказаться от походов в горы и выхода на водные объекты

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Ухудшение погоды ожидается с 17 октября на территории Иркутской области. Сотрудники МЧС России по Иркутской области призывают туристов отказаться от походов в горы и от желания порыбачить с лодки.

Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Приангарье завтра, 17 октября ожидаются дождь с мокрым снегом. Ночью термометры за окном покажут +1...-4 градуса, при прояснении -5...-10, в западных районах при облачной погоде +2...+7, днем +10...+15, местами не выше +1...+6. А в пятницу, 18 числа, возможно усиление ветра: ночью до 10 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с, а в западных районах области и до 18 м/с.

- Мокрый снег, дождь и порывы ветра до 14-18 м/с – неблагоприятные условия для походов на природу, в горы и выхода на открытые водоёмы с целью рыбалки, - отмечают спасатели. - Погодные условия могут спровоцировать обледенение судна, плохую видимость в дороге, аварии и другие происшествия.

Спасатели просят сообщать заранее о туристических походах. Сейчас на контроле МЧС три туристические пеших группы в составе 20 человек. Они находятся на маршрутах в Иркутском и Ольхонском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU