МЧС Иркутской области: мокрый снег с порывами ветра ожидаются в регионе
Ухудшение погоды ожидается с 17 октября на территории Иркутской области. Сотрудники МЧС России по Иркутской области призывают туристов отказаться от походов в горы и от желания порыбачить с лодки.
Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Приангарье завтра, 17 октября ожидаются дождь с мокрым снегом. Ночью термометры за окном покажут +1...-4 градуса, при прояснении -5...-10, в западных районах при облачной погоде +2...+7, днем +10...+15, местами не выше +1...+6. А в пятницу, 18 числа, возможно усиление ветра: ночью до 10 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с, а в западных районах области и до 18 м/с.
- Мокрый снег, дождь и порывы ветра до 14-18 м/с – неблагоприятные условия для походов на природу, в горы и выхода на открытые водоёмы с целью рыбалки, - отмечают спасатели. - Погодные условия могут спровоцировать обледенение судна, плохую видимость в дороге, аварии и другие происшествия.
Спасатели просят сообщать заранее о туристических походах. Сейчас на контроле МЧС три туристические пеших группы в составе 20 человек. Они находятся на маршрутах в Иркутском и Ольхонском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU