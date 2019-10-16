2019-10-16T04:21:34+03:00
Общество

МЧС Иркутской области: мокрый снег с порывами ветра ожидаются в регионе

Спасатели советуют отказаться от походов в горы и выхода на водные объекты
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
МЧС Иркутской области: мокрый снег с порывами ветра ожидается в ПрибайкальеМЧС Иркутской области: мокрый снег с порывами ветра ожидается в ПрибайкальеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ухудшение погоды ожидается с 17 октября на территории Иркутской области. Сотрудники МЧС России по Иркутской области призывают туристов отказаться от походов в горы и от желания порыбачить с лодки.

Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Приангарье завтра, 17 октября ожидаются дождь с мокрым снегом. Ночью термометры за окном покажут +1...-4 градуса, при прояснении -5...-10, в западных районах при облачной погоде +2...+7, днем +10...+15, местами не выше +1...+6. А в пятницу, 18 числа, возможно усиление ветра: ночью до 10 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с, а в западных районах области и до 18 м/с.

- Мокрый снег, дождь и порывы ветра до 14-18 м/с – неблагоприятные условия для походов на природу, в горы и выхода на открытые водоёмы с целью рыбалки, - отмечают спасатели. - Погодные условия могут спровоцировать обледенение судна, плохую видимость в дороге, аварии и другие происшествия.

Спасатели просят сообщать заранее о туристических походах. Сейчас на контроле МЧС три туристические пеших группы в составе 20 человек. Они находятся на маршрутах в Иркутском и Ольхонском районах.

Читайте также:

На носилках с Пика любви в Аршане: иркутянка сломала колено при спуске. Пострадавшую эвакуировали спасатели

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тайшета поссорилась со своим знакомым и зарезала его
Гражданин Китая попытался провезти в Иркутск 12 измерительных приборов
Детский сад в Нукутском районе закрыли из-за нарушений санитарных норм
Сергей Сокол: Будем содействовать росту доходов местных бюджетов
Ищут с 3 октября: в Иркутске пропал подросток
Выброс газа на территории химзавода в Усолье-Сибирском: пострадал один человек
На соревнованиях в Кызыле дзюдоисты Иркутской области завоевали 12 медалей
650 килограммов нелегальной говядины изъяли в Иркутске
Житель Усольского района хранил на чердаке 5,2 кг наркотиков
Родители дали покататься на мотоцикле: два 14-летних школьника погибли в ДТП в Заларинском районе
Тулун и Нижнеудинск должны войти в федеральную программу по переселению из аварийного жилья
Помогу дойти до дома: аферистка из Бурятии незаметно вытащила у женщины телефон
Поиски 19-летней девушки из Мишелевки закончились трагедией
В Иркутске обнаружена стоматологическая клиника, которая работает без лицензии
МЧС предупреждает: мокрый снег и ветер ожидаются в Иркутской области 17 и 18 октября
Сибирячка взяла кредит и чуть не осталась на улице с двумя детьми
В Тулуне лишенный прав водитель Тойоты Раум насмерть сбил пешехода и скрылся