Детский сад в Нукутском районе закрыли из-за нарушений санитарных норм

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-16T06:31:48+03:00

Вернуться в него дети смогут после приведения пищеблока в должный вид

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Роспотребнадзор продолжает выявлять несоблюдение санитарного законодательства в дошкольных учреждениях. Так недавно был временно закрыт детский сад в Нукутском районе Иркутской области, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области.

- Нукутский районный суд признал детский сад «Ромашка» виновным в нарушении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, - Его деятельность была приостановлена на 85 суток.

В ходе проверки Роспотребнадзора в дошкольном учреждении были выявлены грубейшие нарушения санитарных условий. Пищеблок детского сада не оборудован специальным холодильником и моечным оборудованием, а санитарно-техническое оборудование ежедневно не обеззараживали. Остается только догадываться, какие продукты попадали на стол дошколятам. Не соответствует требованиям качества и взятая проба воды в пищеблоке.

Согласно постановлению суда, приставами в присутствии понятых были наложены пломбы. Должностным лицам предстоит контролировать исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU