Жительница Тайшета поссорилась со своим знакомым и зарезала его

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-16T07:20:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Тайшета, которая из-за ссоры убила мужчину, вскоре окажется на скамье подсудимых - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу Иркутской областной прокуратуры. 28-летняя женщина ранее уже отбывала наказание в местах лишения свободы, но начать жизнь законопослушной гражданки ей так и не удалось. В мае этого года она повздорила с одним из своих знакомых. Ссора быстро переросла в драку, и тогда женщина пустила в ход оружие.

- Она достала нож и нанесла мужчине несколько ударов в грудь и шею, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Эти травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина погиб на месте.

Расследование продлилось несколько месяцев, и на днях дело в отношении жительницы Тайшета наконец направили в суд. Теперь за то, что женщина зарезала своего знакомого из-за ссоры, ей грозит уголовное наказание по статье "убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU