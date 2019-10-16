Житель Бурятии вернул долг налоговой, чтобы не лишиться своего внедорожника

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-16T08:03:42+03:00

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В Бурятии местный житель чуть было не лишился своего автомобиля из-за огромной налоговой задолженности, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу республиканского УФССП России. Ее сумма составила 800 тысяч рублей. Половину долга судебные исполнители взыскали с расчетных счетов и пенсии. Вторую половину владелец крупной сети супермаркетов не торопился погашать. Из-за этого он был вызван в отдел судебных приставов Иволгинского района. Там на его автомобиль "Toyota Land Cruiser 200" был наложен арест.

- В целях дальнейшего исполнения требований налогового документа судебным приставом был наложен арест на машину должника, - сообщают в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия, - оценили автомобиль в один миллион рублей.

Бизнесмену был предложен десятидневный срок для погашения всей задолженности. Лишаться внедорожника в планы мужчины не входило. И он нашел средства для погашения остатка долга. Также ему пришлось заплатить 57 тысяч рублей за свою нерасторопность. На сегодняшний день все средства перечислены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU