2019-10-16T08:03:42+03:00
Общество

Житель Бурятии вернул долг налоговой, чтобы не лишиться своего внедорожника

Бизнесмен задолжал государству больше 800 тысяч рублей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Житель Бурятии вернул долг налоговой, чтобы не лишиться своего внедорожникаЖитель Бурятии вернул долг налоговой, чтобы не лишиться своего внедорожникаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Бурятии местный житель чуть было не лишился своего автомобиля из-за огромной налоговой задолженности, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу республиканского УФССП России. Ее сумма составила 800 тысяч рублей. Половину долга судебные исполнители взыскали с расчетных счетов и пенсии. Вторую половину владелец крупной сети супермаркетов не торопился погашать. Из-за этого он был вызван в отдел судебных приставов Иволгинского района. Там на его автомобиль "Toyota Land Cruiser 200" был наложен арест.

- В целях дальнейшего исполнения требований налогового документа судебным приставом был наложен арест на машину должника, - сообщают в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия, - оценили автомобиль в один миллион рублей.

Бизнесмену был предложен десятидневный срок для погашения всей задолженности. Лишаться внедорожника в планы мужчины не входило. И он нашел средства для погашения остатка долга. Также ему пришлось заплатить 57 тысяч рублей за свою нерасторопность. На сегодняшний день все средства перечислены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Второй этап всероссийского хоккейного турнира "Добрый лед" пройдет в Ангарске
В ИГУ прошло совещание под руководством заместителя министра Минобрнауки России Александра Степанова
На одном из предприятий Иркутска работали 50 нелегальных мигрантов
Забил до смерти стулом: Житель Бурятии убил своего приятеля во время ссоры
ИНК объявила конкурс социально-значимых проектов «Энергия родной земли»
Жительница Тайшета поссорилась со своим знакомым и зарезала его
Гражданин Китая попытался провезти в Иркутск 12 измерительных приборов
Детский сад в Нукутском районе закрыли из-за нарушений санитарных норм
Сергей Сокол: Будем содействовать росту доходов местных бюджетов
Ищут с 3 октября: в Иркутске пропал подросток
МЧС Иркутской области: мокрый снег с порывами ветра ожидаются в регионе
Выброс газа на территории химзавода в Усолье-Сибирском: пострадал один человек
На соревнованиях в Кызыле дзюдоисты Иркутской области завоевали 12 медалей
650 килограммов нелегальной говядины изъяли в Иркутске
Житель Усольского района хранил на чердаке 5,2 кг наркотиков
Родители дали покататься на мотоцикле: два 14-летних школьника погибли в ДТП в Заларинском районе
Тулун и Нижнеудинск должны войти в федеральную программу по переселению из аварийного жилья
Помогу дойти до дома: аферистка из Бурятии незаметно вытащила у женщины телефон
Поиски 19-летней девушки из Мишелевки закончились трагедией
В Иркутске обнаружена стоматологическая клиника, которая работает без лицензии
МЧС предупреждает: мокрый снег и ветер ожидаются в Иркутской области 17 и 18 октября
Сибирячка взяла кредит и чуть не осталась на улице с двумя детьми
В Тулуне лишенный прав водитель Тойоты Раум насмерть сбил пешехода и скрылся