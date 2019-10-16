Забил до смерти стулом: Житель Бурятии убил своего приятеля во время ссоры

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-16T10:05:18+03:00

За это он отправится в колонию на девять лет

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Житель Бурятии оказался на скамье подсудимых, за то, что убил своего приятеля. Трагедия случилась в мае этого года в Кабанском районе Бурятии. Во время застолья между мужчинами началась ссора. Осужденный повалил своего собутыльника на пол, после чего нанес ему несколько ударов по телу и голове деревянным стулом. Бил мужчина так сильно, что стул сломался. Однако это его не остановило. Он принялся избивать лежачего ногами. В результате закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте.

- Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, сообщают в пресс-службе Верховного суда республики Бурятия, - при этом от дачи показаний отказался.

На судебном заседании подсудимый был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В исправительной колонии строгого режима мужчине предстоит провести девять лет. Это наказание подсудимый посчитал чрезмерно суровым. Его адвокатом была подана апелляция, однако судом приговор был оставлен без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU