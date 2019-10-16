2019-10-16T11:29:06+03:00
Происшествия

Иркутянка через неделю заявила в полицию о пропаже своего 14-летнего сына

Мальчика нашли целым и невредимым
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянка через неделю заявила в полицию о пропаже своего 14-летнего сынаИркутянка через неделю заявила в полицию о пропаже своего 14-летнего сына
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Целая неделя понадобилась жительнице Иркутска, чтобы сообщить о пропаже своего 14-летнего сына. На днях она позвонила в полицию и рассказала, что что ее ребенок ушел из дома более семи дней назад, и не вернулся. Никто из родственников и друзей о его местонахождении не знал.

К поискам подростка тут же подключились не только наряды полиции, но и волонтеры, а также неравнодушные иркутяне. Кроме того, информацию о его поиске передали крупным пабликам в соцсетях. Нашли парнишку спустя сутки.

- Полицейские установили круг его общения и выяснили, что пропавший школьник целым и невредимым находится в компании своих приятелей, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - Уже через несколько часов его передали матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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