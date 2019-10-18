2019-10-18T06:28:38+03:00
Происшествия

Жительницам Приангарья грозит лишение свободы за распространение наркотических средств

В Иркутске одну из обвиняемых задержали с поличным
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Женщинам грозит лишиться свободы на срок от восьми до пятнадцати летЖенщинам грозит лишиться свободы на срок от восьми до пятнадцати летФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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39-летние женщины, администратор и курьер работали через интернет-магазин, по мессенджеру. А запрещенные препараты распространяли через сеть тайников, так называемые закладки.

- Задержанные не забывали о предосторожности. Информацию о месте тайника они отправляли клиенту, после того, как им оплачивали "покупку" и отправляли подтверждение об оплате, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Администратора группы задержали с поличным, когда она пыталась оставить запрещенный препарат в одном из тайников, в Свердловском районе Иркутска. После этого вышли на след второй фигурантки дела. Одна из женщин летом уже была заключена под арест, за аналогичное преступление.

В местах проживания подозреваемых следователи провели обыски. Где нашли и изъяли около 80 граммов запрещенных веществ, мобильные телефоны, банковские карты и уже упакованные наркотики.

Следователями было возбужденно уголовное дело по сбыту наркотических средств. Женщинам грозит лишиться свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Сейчас обвиняемые заключены под стражу. Оперативники продолжают устанавливать других участников незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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